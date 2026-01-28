ЦБ объяснил, почему судебные разбирательства с Euroclear будут закрытыми

На слушаниях огласят конфиденциальную информацию, касающуюся суверенных активов РФ

Штаб-квартира Euroclear © Jonathan Raa/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Информация по делу ЦБ РФ против бельгийского депозитария Euroclear, которая будет оглашена в ходе судебного разбирательства, является конфиденциальной, так как она касается суверенных активов Банка России. Поэтому судебные заседания будут закрытыми. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.

"Мы понимаем интерес людей к процессу Банка России против Euroclear в Московском арбитражном суде, поскольку они тоже столкнулись с ограничением своих имущественных прав. Но информация, которая будет оглашена в ходе судебного разбирательства, является конфиденциальной, так как она касается суверенных активов Банка России", - отмечается в сообщении.

При этом в ЦБ также полагают правильным, что третьи лица не будут привлекаться к делу.