Бензин на бирже прибавил в цене почти 2%

Дизельное топливо всех марок также показало рост

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина 28 января прибавила почти 2%, дизельное топливо всех марок также показало рост. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на торгах вырос в цене на 1,76% - до 57,804 тыс. рублей за тонну, цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ прибавила за день 1,87% - до 60,249 тыс. рублей за тонну. Таким образом, бензин растет в цене уже четвертую торговую сессию подряд.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла за день на 1,26%, до 52,716 тыс. рублей за тонну, а стоимость межсезонного дизеля прибавила 1,46%, до 51,158 тыс. рублей за тонну. Цена зимнего дизеля увеличилась за день на 0,64%, до 59,382 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел за день на 1,39% - до 10,734 тыс. рублей за тонну, цена сжиженных углеводородных газов прибавила на сегодняшних торгах 13,04% - до 22,349 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) упала за день на 0,05%, до 76,524 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

Временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям) и дизельного топлива для непроизводителей продлен в РФ до конца февраля 2026 года. Источник ТАСС в 26 января сообщил, что Минэнерго РФ внесло предложение о досрочной отмене запрета на экспорт бензина для производителей.