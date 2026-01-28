В Гааге признали невозможной остановку строительства дата-центра Microsoft

Разрешение на его создание было выдано еще до введения ограничений

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 28 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности министра строительного планирования Нидерландов Мона Кейзер заявила, что правительство не может повлиять на возведение крупного дата-центра американской корпорации Microsoft в Амстердаме, так как разрешение на его создание было выдано еще до введения ограничений на конструирование подобных объектов.

"Из-за наличия разрешения на строительство я уже ничего не могу сделать", - приводит слова Кейзер телеканал NOS, уточняя, что документ был выдан около пяти лет назад. По оценке политика, пересмотр правил размещения дата-центров "станет задачей следующего правительства".

В то же время несколько парламентских фракций выразили обеспокоенность ситуацией со строительством крупного дата-центра с высокой энергоемкостью, указав на существующий дефицит электроэнергии в Амстердаме. Так, депутат от партии "Христианско-демократический призыв" Янтине Звинкелс заявила, что ограниченные энергетические мощности "не должны расходоваться в ущерб нидерландским компаниям". Представитель движения "Христианский союз" Питер Гринвис указал, что для преодоления жилищного кризиса в стране должно быть построено около 10 тыс. жилых домов, однако правительство отдает приоритет возведению дата-центра для зарубежного техногиганта."Я не могу понять, как это возможно", - подчеркнул он.

Вещательная корпорация напоминает, что в 2022 году власти Нидерландов ввели запрет на строительство объектов с энергопотреблением от 70 МВт и площадью более 100 тыс. кв. м, предназначенных для единственного пользователя. На этом фоне депутаты подняли вопрос о пересмотре таких критериев. По их мнению, действующая формула "70 МВт и 10 га" не отражает реального влияния подобных проектов на энергетику и экологию.

27 января газета NRC сообщила, что Microsoft станет единственным пользователем нового крупного дата-центра, который будет построен в западной портовой зоне Амстердама, несмотря на действующий в Нидерландах запрет на возведение крупных объектов, обслуживающих одного заказчика и потребляющих большие объемы электроэнергии. Отмечалось, что объект возводится британским девелопером Pure DC и будет состоять из трех высотных башен по 85 м каждая. Совокупное энергопотребление комплекса сопоставимо с потреблением всех домохозяйств города Харлем с населением в 155 тыс. человек.

Согласно действующим правилам, строительство подобных центров разрешено лишь в двух населенных пунктах - Эмсхавене и Вирингерпольдере. Однако в случае с амстердамским проектом, как пояснили местные власти, каждая из трех башен получила отдельное разрешение на строительство, что формально позволило обойти запрет и считать башни отдельными зданиями.