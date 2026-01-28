В Rendez-Vous заявили об отсутствии пострадавших и ущерба от пожара в Куршевеле

Работу магазина временно приостановили, рассказал директор компании по внешним и внутренним коммуникациям Константин Тютрин

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пожар в отеле Grandes Alpes Hotel на французском горнолыжном курорте Куршевель не затронул находящийся по соседству бутик российской компании Rendez-Vous ("Рандеву"). Об этом ТАСС сообщил ее директор по внешним и внутренним коммуникациям Константин Тютрин.

"Вечером 27 января в здании отеля Grandes Alpes Hotel, где неподалеку расположен бутик Rendez-Vous, произошло возгорание. По предварительным данным, очаг находился в одном из номеров отеля. Пожар был локализован экстренными службами, ситуация находится под контролем. Все сотрудники магазина Rendez-Vous находятся в безопасности - это было главным приоритетом с первых минут. Пострадавших среди персонала нет", - сообщил Тютрин.

Он отметил, что помещению бутика Rendez-Vous ущерб не нанесен. "Работа магазина временно приостановлена до получения официальных заключений полиции и специальных служб, а также оценки состояния помещений. Мы находимся в контакте с управляющей компанией здания и внимательно следим за развитием ситуации", - отметил он.

Пожар в гостинице возник накануне вечером. Сотни человек были эвакуированы. К борьбе с огнем привлекли около 120 пожарных.