ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Стоимость золота обновила исторический максимум

Она поднялась выше отметки $5 350 за тройскую унцию
Редакция сайта ТАСС
21:29
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $5 350 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Читайте также

Унциевый барометр зашкаливает: почему цены на драгметаллы бьют рекорды

По данным на 23:28 мск 28 января, цена на драгметалл составляла $5 353,08 за тройскую унцию (+2,22%).

По состоянию на 00:00 мск 29 января, стоимость золота ускорила рост до $5 382,52 за унцию (+2,69%).

Как менялась цена на золото

  