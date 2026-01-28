Стоимость золота обновила исторический максимум

Она поднялась выше отметки $5 350 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $5 350 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Читайте также Унциевый барометр зашкаливает: почему цены на драгметаллы бьют рекорды

По данным на 23:28 мск 28 января, цена на драгметалл составляла $5 353,08 за тройскую унцию (+2,22%).

По состоянию на 00:00 мск 29 января, стоимость золота ускорила рост до $5 382,52 за унцию (+2,69%).