Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

Драгметалл торгуется выше $5 400 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $5 400 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Читайте также Унциевый барометр зашкаливает: почему цены на драгметаллы бьют рекорды

По данным на 00:53 мск, цена на драгметалл составляла $5 405,38 за тройскую унцию (+3,13%).

По состоянию на 01:00 мск, стоимость золота ускорила рост до $5 410,94 за унцию (+3,23%).