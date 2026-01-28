Стоимость золота обновила исторический максимум

Она поднялась выше отметки $5 500 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) вновь обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $5 500 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Читайте также Унциевый барометр зашкаливает: почему цены на драгметаллы бьют рекорды

По данным на 02:14 мск, цена на драгметалл составляла $5 504,34 за тройскую унцию (+5,01%).

По состоянию на 02:19 мск, стоимость золота ускорила рост до $5 521,86 за унцию (+5,35%).

В новость внесены изменения (2:15 мск) - обновились данные о стоимости драгметалла. Внесена правка (2:37 мск) - передается с исправлением во втором абзаце, верно - $5 504,34.