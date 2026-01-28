Стоимость фьючерса на золото превысила $5 600 за тройскую унцию

В начале суток фьючерс на драгметалл уже обновлял исторический максимум, превысив $5 400

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снова обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $5 600 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Читайте также Унциевый барометр зашкаливает: почему цены на драгметаллы бьют рекорды

По данным на 02:39 мск, цена на драгметалл составляла $5 626,80 за тройскую унцию (+7,35%). По состоянию на 02:48 мск, стоимость золота замедлила рост до $5 544,06 за унцию (+5,77%).

В начале суток фьючерс на золото уже обновлял исторический максимум, превысив стоимость $5 400. Таким образом, разница между пиковыми показателями цены драгметалла за эту ночь составляет уже более $200.

