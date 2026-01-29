Эксперты не ждут резкого роста цен на нефть даже в случае удара США по Ирану

Если Вашингтон нанесет удар по республике, стоимость энергоресурса не поднимется и до $100 за баррель, считают аналитики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Цены на нефть вряд ли резко вырастут в ближайшее время на фоне ситуации с Ираном, даже в случае военной операции они не поднимутся до $100 за баррель, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Мы полагаем, что ситуация вокруг Ирана уже отражается на мировых нефтяных ценах. С начала 2026 года цена на нефть марки Brent на спот-рынке выросла более чем на 10%. Вместе с тем в цену также заложены рыночные опасения относительно возможной угрозы Ормузскому проливу", - отметил аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко.

По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, именно геополитическая премия президента США Дональда Трампа и подталкивает цены нефти к $68-70 за баррель. "Мы не видим более резкого роста цен, потому что "иранский фактор" настолько долго и активно обсуждается, что рынок к нему привык", - считает он. "Если в каком-то виде произойдет военная операция, то диапазон движения цен, на мой взгляд, будет между 65 и 90 долларами. Все алармистские сценарии, предрекавшие рост цен до 100-105 долларов, как и ранее, ничем не обоснованы и остаются лишь спекуляциями", - добавил Белогорьев.

Кроме того, росту цен на нефть препятствует профицит ее предложения на рынке, а для участников ОПЕК+ некоторое падение добычи Ирана станет скорее хорошей новостью, считает эксперт. "Никто, по большому счету, не будет расстроен, если часть иранского экспорта и добычи с рынка выпадет - это не приведет к дефициту, но немного сбалансирует ситуацию. Даже если это будет миллион баррелей в сутки (а больше маловероятно), рынок к этому готов намного лучше, чем в июне. Поэтому реакция будет еще более спокойной", - заявил он.

Аналитики также называют маловероятным перекрытие Ормузского пролива. "Через пролив перемещается порядка 20 млн б/c, то есть порядка 20% от мирового спроса на нефть - достаточно существенные объемы. Перекрытие пролива обеспечит существенный рост цен на нефть, однако вероятность, что это произойдет, по нашему мнению, пока достаточно низка", - сказал Дудченко.

Ранее в среду Трамп заявил, что "огромная армада" кораблей американских ВМС направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит сделку, подразумевающую полный "отказ от ядерного оружия".