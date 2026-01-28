Трамп направил к Ирану "огромную армаду"

Президент США пригрозил масштабной военной операций

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" кораблей американских ВМС направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит сделку, подразумевающую полный "отказ от ядерного оружия".

"Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро", - написал американский лидер в Truth Social.

Президент США отметил, что группировка кораблей ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln готова провести операцию против Ирана аналогично тому, как это было сделано в ситуации с Венесуэлой.

Трамп выразил надежду, что "Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливую и равноправную сделку без ядерного оружия, выгодную для всех сторон", указав, что "время на исходе".

Американский лидер добавил, что в июне 2025 года США "предлагали Ирану сделку" по ядерной программе, но тот якобы отказался. По этой причине, по утверждению Трампа, Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, операция получила название "Полуночный молот" (Midnight Hammer). "Следующая атака будет еще хуже. Не дайте этому случиться", - заключил глава американской администрации.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

23 января Арагчи сообщил, что общее число погибших составило 3 117, среди которых есть как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против республики.