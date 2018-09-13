Апелляционный суд Англии вынесет вердикт по делу о долге Украины перед Россией в $3 млрд

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии в пятницу огласит решение по апелляционной жалобе Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере $3 млрд. Начало заседания назначено на 10:30 по местному времени (12:30 мск), при этом стороны будут уведомлены о решении письменно, и у них нет необходимости являться на само заседание.

Накануне оглашения решения международные эксперты скептически оценили шансы на успех Украины по ее апелляционной жалобе. Их комментарии были размещены в статье, опубликованной в четверг немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle .

В случае, если Апелляционный суд согласится с доводами адвокатов украинской стороны, Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению этого дела. Тогда рассмотрение будет вестись уже не по ускоренной процедуре, а в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела. В случае же, если апелляция будет отвергнута, то у Киева останется последняя возможность - оспорить это решение в Верховном суде Великобритании.

После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины. 29 марта 2017 года судья Высокого суда Лондона Ульям Блэр вынес решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Украина подала апелляцию на это решение, которая рассматривалась 22-26 января этого года.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ.

Так, старший аналитик международной компании Manulife Asset Management Ричард Сегал назвал шансы Киева в этом споре низкими. По мнению эксперта, результатом сегодняшнего процесса станут повторные переговоры по долгу и некий компромисс, для достижения которого понадобится длительный промежуток времени. При этом, считает Сегал, Россия может попытаться арестовать активы, однако вряд ли достигнет в этом успеха.

Еще одним вариантом решения вопроса эксперт назвал долговой взаимозачет между сторонами. Речь идет о примерно $2,6 млрд, которые российский "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража. Это дело на прошлой неделе также рассматривалось в суде Лондона.

О допустимости некоего взаимозачета заявил и исполнительный директор Центра социально-экономических исследований "CASE-Украина" Дмитрий Боярчук. По его словам, такой вариант возможен, так как "прямая выплата "долга Януковича" политически неприемлема для украинского правительства".

В свою очередь профессор международного права Кембриджского университета Майкл Вайбель оценил шансы Украины на победу как один к пяти.