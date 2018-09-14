ЦБ не планирует принудительную конвертацию валютных вкладов из-за санкций

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ЦБ не видит угроз для валютных вкладов в связи с возможностью ужесточения санкций против РФ и не собирается принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли, сообщила на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается валютных вкладов и угроз ввести санкции в отношении ряда наших банков - безусловно, мы учитываем такую возможность, и с каждым из крупнейших банков проработали систему мер, которые позволяют им, где надо - с нашей помощью, решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами. Никаких угроз для валютных вкладов не видим и никаких мер по принудительной конвертации мы не рассматривали, у нас даже мыслей нет на эту тему. Мы считаем, что эти меры могут только подорвать доверие к банковской системе", - сказала она.

По словам Набиуллиной, доля валютных депозитов в банках снизилась, общая сумма всех валютных вкладов населения России составляет около $87 млрд. Она добавила, что ресурсов Банка России и банковской системы РФ хватает для того, чтобы выполнять все обязательства перед клиентами в той валюте, в которой эти обязательства были заключены.

Набиуллина отметила, что ЦБ окажет всемерную поддержку банкам в случае неблагоприятной ситуации, понимая последствия ограничений, введенных США. "Мы с банками готовимся к возможному неблагоприятному развитию событий", - указала она.

Вводя очередные ограничения в конце августа, США пригрозили РФ дополнительным ужесточением в ноябре. При обсуждении новых санкций в отношении РФ американские сенаторы обсуждали целый ряд рестрикций, включая ограничение на расчеты крупных российских банков в долларах, что значительно ограничило бы международные операции российского бизнеса.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg TV заявил, что клиенты российских банков в случае введения санкций США против банковской системы РФ смогут гарантированно вернуть свои долларовые вклады, но "каким образом это будет происходить, в какой валюте - это другой вопрос".

Повышение НДС

Одномоментное повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% приведет к тому, что инфляция достигнет в первом полугодии 2019 г. пиковых значений в 5,5-6%, но затем может вернуться к 4%, сообщила председатель Банка России.

"Действительно, у нас пик ожидается инфляции в первом полугодии следующего года в связи с одномоментным повышением НДС, и, конечно, весь эффект от повышения НДС будет в первом полугодии. Наши оценки показывают, что это будет 5,5%, может быть до 6%, но потом во втором полугодии уже квартальные значения инфляции в годовом выражении, на наш взгляд, вернутся к 4%", - сказала Набиуллина.

Прогноз роста ВВП

Регулятор повысил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2020 году до 1,8-2,3% с 1,5-2%.

"Прогноз темпов прироста ВВП в 2020 году повышен до 1,8-2,3%", - сообщила Набиуллина, отметив, что "в последующие годы экономический рост может ускориться при условии успешной реализации структурных мер".

В то же время глава ЦБ отметила, что прогноз темпов роста ВВП в 2018 году остается неизменным и составляет 1,5-2%. Что касается прогноза на 2019 год, по словам Набиуллиной, "темпы роста ВВП в 2019 году прогнозируется в границах 1,2-1,7%, а повышение НДС окажет лишь небольшое сдерживающее влияние на темпы экономического роста".

По предыдущему прогнозу ЦБ, в базовом сценарии рост ВВП в 2018-2020 годах ожидался на уровне 1,5-2% в год.

Отток капитала

Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2018 году до $55 млрд с $30 млрд, заявила Набиуллина.

"Мы увеличили оценку отрицательного сальдо финансового счета по частному сектору в 2018 году с $30 до $55 млрд. В дальнейшем, по нашим прогнозам, сальдо финансового счета по частному сектору заметно снизится - до $27 млрд в 2019 году и около $18 млрд в 2020-2021 годах", - сказала она.

Как отметила председатель ЦБ, поступления по текущему счету значительно превышают потребности в погашении внешних обязательств. "Поэтому состояние платежного баланса не несет рисков для курсовой динамики и макроэкономической стабильности в прогнозном горизонте", - сказала она.

"Прогноз сальдо текущего счета платежного баланса повышен с 85 до $98 млрд в 2018 году, это около 6% ВВП. Он составит $75 млрд в 2019 году и $45-50 млрд, или порядка 3% ВВП в 2020-2021 годах", - подчеркнула глава ЦБ.

Валютная ликвидность

Регулятор не видит проблем с валютной ликвидностью на российском рынке и необходимости задействовать механизм валютного РЕПО.

"Что касается валютной ликвидности, мы не видим никаких проблем с валютной ликвидностью, ее достаточно на рынке. Да, конечно, у нас этот инструмент в запасе всегда - валютное РЕПО, но сейчас нет никакой необходимости этот инструмент задействовать", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что отложенные покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут растянуться "на период более одного года". "Причем начало регулярных и отложенных покупок может не совпадать во времени", - отметила глава ЦБ.

Минфин проводит операции по закупке валюты в рамках бюджетного правила с февраля 2017 года. Согласно этому механизму, на закупку иностранной валюты направляются дополнительные доходы от более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть (выше $40 за баррель). Для резервов закупаются доллары, евро и фунты. Агентом назначен ЦБ РФ, который перечисляет валюту на счета Федерального казначейства.

До 2018 года Минфин закупал валюту исходя из прогнозного курса рубля, заложенного в бюджет, и рублевой цены на нефть. С 1 января 2018 года Минфин перешел на новую формулу - теперь объемы операций зависят от фактически сложившегося, а не прогнозного курса рубля за предыдущий месяц.

Рынок ОФЗ

ЦБ не считает целесообразным выходить на вторичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ), хотя теоретически такая возможность существует. "Я, честно говоря, не вижу такой целесообразности и даже такой вероятности в ближайшее время", - сказала Набиуллина.

При этом ЦБ "инфраструктурно готов" выкупать ОФЗ на вторичном рынке.

"Если будет необходимость, мы сможем применить регуляторные послабления для наших финансовых институтов. Это может быть одной из мер, если будет повышенная волатильность на этом рынке", - добавила Набиуллина.

Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев говорил, что Минфин готов поддержать рынок ОФЗ и выйти на вторичный рынок, но лишь в случае "экстремального стресса". Доходность российских ОФЗ начала расти с начала августа, на фоне слабого рубля и ожидания новых, более жестких антироссийских санкций, которые могут распространиться на госдолг. В начале сентября доходность 10-летних ОФЗ превысила 9%, но позднее снизилась.

Она отметила, что нерезиденты продали ОФЗ на сумму около 480 млрд рублей с апреля в условиях роста волатильности. На 1 сентября их доля в этих госбумагах снизилась до 26,6%, сообщила Набиуллина. "Действительно, часть нерезидентов вышла из рынка ОФЗ: на пике, весной, их доля была 34,5%. По последним данным, на начало сентября - 26,6%. С апреля, когда началась волатильность и геополитические риски возникли, у нас вышли с этого рынка нерезиденты на сумму примерно 480 млрд рублей", - сказала глава Банка России.

Набиуллина добавила, что это сказалось на уровне доходности долговых бумаг и на курсе рубля. Однако полностью оценить эффект от продажи нерезидентами ОФЗ очень сложно, потому что с весны на мировых рынках одновременно происходило очень много событий. "Пока мы не делали оценки, какой здесь фактор был задействован и в какой части", - сказала глава ЦБ.

В августе Банк России опубликовал "Обзор финансовых рынков", в котором говорится, что внутреннего спроса инвесторов на ОФЗ будет достаточно для привлечения запланированных объемов заимствований.

Послабления из-за санкций

Банк России может ввести послабления для финансовых институтов РФ в случае распространения санкций на госдолг.

"Конечно, если такие решения будут введены, будет повышенная волатильность, прежде чем ставки стабилизируются на определенном уровне. Если такое будет происходить - мы, кстати, тоже, если будет необходимость, можем ввести послабления для наших финансовых институтов, для того, чтобы они легче адаптировались к изменению цен на наши ОФЗ, как это мы делали в 2014 году, или дать возможность переводить из торгового портфеля в портфель до погашения эти бумаги", - сказала Набиуллина.

При этом ЦБ пока не видит больших проблем из-за возможного распространения американских санкций на госдолг и их влияния на финансовую систему и в целом экономику. "У нас очень низкий государственный долг. Даже если вы посмотрите на тот объем ОФЗ, который держат нерезиденты - это около $26 млрд. Если сравнить с нашими ресурсами, резервами - это небольшие объемы", - заключила глава Банка России.

Набиуллина отметила, что ЦБ не хочет смягчать требования к капиталу банков "под предлогом санкций". "Что касается требований по капиталу. Мы нацелены, и наш приоритет в том, чтобы повышать устойчивость финансовой системы. И мы нормативы вводим, буферы капитала не потому, что этого требует Базель III, а потому, что это нужно для лучшей защиты клиентов банка - вкладчиков, кредиторов банка. Наши банки должны быть хорошо капитализированы. Поэтому, под предлогом санкций или еще чего-то, мы не хотим смягчать требования по регулированию. Санкции - это не повод для того, чтобы наши банки были менее финансово устойчивы", - сказала Набиуллина.

При этом глава ЦБ не исключила временных послаблений в случае серьезных изменений внешней конъюнктуры. "Безусловно, если какие-то внешние события будут резкие, которые могут сказаться на балансах банков, мы можем как временное решение предложить послабления", - отметила Набиуллина. Однако ЦБ не видит такой необходимости сейчас, и в ближайшем будущем, сказала глава регулятора.

"Мы, скорее, отслеживаем в целом влияние тех или иных факторов, это могут быть и цены некоторых активов. Если произойдет резкое изменение - мы постоянно мониторим ситуацию, финансовое положение этих банков, и в зависимости от этого при необходимости могут быть приняты эти решения. Но на наш взгляд, сейчас такой необходимости нет, и мы не видим, что в ближайшее время она почему-то возникнет", - сказала Набиуллина.

Подобные временные решения регулятор принимал в 2014 году, напомнила Набиуллина.

"Это временное решение, как мы делали в 2014 году, и такая политика показала свою эффективность - мы даем время банкам приспособиться к новым внешним условиям, которые могут влиять на их балансы", - заключила она.

Поддержка банковской системы

Глава ЦБ пообещала при неблагоприятном развитии ситуации оказать поддержку банкам. "В случае неблагоприятного развития ситуации мы, конечно, окажем всемерную поддержку нашим банкам. У нас для этого есть и инструменты, и средства", - сказала она.

По ее словам, ЦБ уже проработал с банками необходимые меры. "Мы понимаем, какие могут быть последствия от введения ограничений, потому что у нас уже, к сожалению, есть банки, которые попали под эти ограничения. Мы понимаем, как эти санкции могут действовать", - отметила глава Банка России.

Председатель ЦБ не исключила регуляторных послаблений для банков в случае усиления санкций. "Здесь мы с банками готовимся к возможному неблагоприятному развитию ситуации", - заявила Набиуллина.

Ключевая ставка

Глава ЦБ не исключила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, но только в случае реализации рисков. "Что касается того, не является ли это началом цикла повышения ставки, мы не исключаем повышения ставки, но только в том случае, если риски, о которых мы говорили, реализуются. Это не обязательно будет происходить", - сказала она. Набиуллина в числе рисков назвала внешние факторы, влияющие на ситуацию в экономике РФ, а также темпы инфляции.

"Так как мы это решение принимаем достаточно оперативно - о повышении ставки, - на наш взгляд, это снизит инфляционные риски на будущее и, наоборот, при прочих равных позволит нам раньше вернуться к циклу смягчения ставок", - сказала глава ЦБ.

Она отметила, что Банк России в перспективе видит именно цикл смягчения ставок.

По ее словам, ЦБ считает, что ключевая ставка находится на нейтральном уровне. "Мы пока не изменяли оценку нейтрального уровня ставки на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Напомню, это 6-7% с учетом таргета по инфляции 4%. Однако в краткосрочном периоде произошел рост страновой премии за риск и увеличился наш прогноз инфляции на ближайший год. Поэтому, по нашей оценке, мы сейчас уже находимся где-то в диапазоне нейтральной ставки", - сказала она.

Совет директоров регулятора 14 сентября повысил ключевую ставку до 7,5% с 7,25% на фоне растущих инфляционных рисков. Объясняя свое решение, регулятор отметил, что изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего решения о ставке, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

В августе инфляционные ожидания в РФ, по данным ЦБ, повысились до 9,9% с 9,7%. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 октября.