Аэропорт Грозного ведет переговоры о запуске рейсов в Крым и Сочи

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Руководство грозненского аэропорта ведет переговоры с авиаперевозчиками по открытию регулярных рейсов в Симферополь и Сочи, сообщил в интервью ТАСС гендиректор аэропорта Султан Гамбулатов.

"Авиакомпания "Саратовские авиалинии" прекратила свое существование. <...> С ними была договоренность, они должны были выполнять рейс Грозный - Симферополь. Мы ведем переговоры по открытию авиасообщения с Крымом и Антальей с нашим основным перевозчиком UTair и с авиакомпанией "Ямал", они нам обещали, что откроют авиасообщение в Симферополь и Сочи", - рассказал собеседник ТАСС. Ранее рейсов в Крым и Сочи из Грозного не было.

По словам Гамбулатова, также ведутся переговоры об организации авиасообщения с Грузией. "Я сам лично дважды ездил в Грузию для переговоров с руководством их авиакомпании, они нам обещали при первой же возможности открыть это направление. Единственная проблема - отсутствие свободных мощностей, нет воздушного судна", - добавил он.

В 2017 году грозненский аэропорт обслужил более 285 тыс. пассажиров. В этом году ожидается рост пассажиропотока до 400-450 тыс. человек.