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Глава минэнерго США связал санкции против "Северного потока - 2" с транзитом через Украину

Ранее Рик Перри акцентировал внимание на соблюдении Россией минских соглашений и отказе от вмешательства в американские выборы
Министр энергетики США Рик Перри во время переговоров с российским коллегой Александром Новаком 13 сентября 2018 года AP Photos/Alexander Zemlianichenko
Министр энергетики США Рик Перри во время переговоров с российским коллегой Александром Новаком 13 сентября 2018 года
© AP Photos/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что действующие и ожидаемые американские санкции против проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" связаны в первую очередь с необходимостью сохранения транзита газа через Украину. Об этом министр сказал в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в воскресенье.

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"Я надеюсь, что всем ясно: санкции в отношении "Северного потока - 2" связаны прежде всего с вопросом транзита через Украину", - сказал он, подчеркнув, что "дальнейшие действия России по отношению к транзиту газа через территорию Украины очень важны". Ранее он заявил журналистам в Москве, что улучшить отношения между странами может соблюдение Россией минских соглашений и отказ от вмешательства в американские выборы.

Отвечая на вопрос о планах американской администрации ввести новые санкции в отношении российского энергетического сектора и "Северного потока - 2", Перри заявил, что такая вероятность существует, однако никакие решения пока не принимались.

Ранее по итогам двухсторонних переговоров со своим российским коллегой Александром Новаком в четверг в Москве Перри уже упоминал журналистам о возможности введения санкций против российского экспортного проекта "Северный поток - 2". При этом он опроверг связь возможных санкций с желанием США продавать свой СПГ на европейский рынок.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичСШАРоссияПерри, Рик
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