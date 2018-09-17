Акции "Русала" на Мосбирже поднялись на 9% после разъяснения США по сделкам компании

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Акции "Русала" на открытии торгов Московской биржи взлетели на 9% после разъяснения минфином США правил заключения новых сделок с компанией.

Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями

После санкций. Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями

Как свидетельствуют данные торгов, на открытии Мосбиржи бумаги "Русала" росли на 9%, до 25,47 рубля за акцию. По состоянию на 10:10 мск рост замедлился до 4,5% (24,42 рубля за бумагу).

Минфин США разрешил совершать новые сделки с компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, в частности с "Русалом", в случае, если контрагенты уже заключали аналогичные соглашения ранее. Это касается периода до 23 октября, когда санкционные ограничения США против компаний вступят в силу.

Санкции против "Русала"

"Русал" попал под санкции США 6 апреля вместе с другими компаниями, в том числе связанными с Олегом Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Изначально минфин США отвел срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты. Затем срок для завершение финансовых операций был перенесен на 5 августа. Согласно последней отсрочке от минфина, и финансовые, и контрактные обязательства с "Русалом" должны быть завершены до 23 октября 2018 года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило 10 сентября, что "Русал" может начать сокращение производства в сентябре из-за невозможности вести ежегодные переговоры по контрактам.

В августе производство алюминия уже остановил Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ, входит в "Русал") в Карелии, выпускающий продукцию только для США.

Источники ТАСС сообщали, что, если санкции не будут сняты в ближайшее время, "Русал" с октября может законсервировать мощности еще нескольких заводов, поскольку контракты на поставку алюминия закончатся, и вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склады. Источники также отмечали, что в сложившейся ситуации производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября.