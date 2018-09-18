Siemens может начать поставки РЖД дополнительных сапсанов в 2020 году

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Siemens может начать поставки РЖД дополнительных сапсанов через два года, в 2020 году, сообщил ТАСС глава Siemens в России Дитрих Меллер.

"Это вопрос согласования графика. Думаю, что поставки пойдут через два года, в 2020 примерно начнутся", - сказал он.

По словам Мёллера, сейчас нужно согласовать окончательные технические параметры. "Я думаю, что контракт будет исполнен в течение 3-3,5 лет примерно, сервисный контракт, конечно, на 30 лет", - отметил он.

Меллер добавил, что поезда будут выпускаться на СП Siemens и группы "Синара" - "Уральские локомотивы".

РЖД, Siemens и группа "Синара" подписали соглашение о дополнительной поставке высокоскоростных поездов "Сапсан", сообщили РЖД.

Согласно документу РЖД и "Уральские локомотивы" до 31 марта 2019 года подготовят документы для подписания договора на поставку 11 высокоскоростных электропоездов (в конструкции аналогичной поезду "Сапсан") и 27 новых пассажирских вагонов, в том числе, для их интеграции в 16 имеющихся у РЖД поездов "Сапсан".

Также планируется подписать дополнительное соглашение на техобслуживание и ремонт подвижного состава как продолжение текущего сервисного договора между Siemens и РЖД. "Мы договорились до конца года подписать этот контракт, крайний срок - это конец марта", - сказал Меллер.

Стороны намерены рассмотреть возможность лицензионного изготовления новых электропоездов и вагонов в России для их эксплуатации на маршрутах пассажирских перевозок на железных дорогах с шириной колеи 1520 мм. Новые поезда дополнят существующий парк "Сапсанов" на направлении Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород с целью увеличения количества мест для пассажиров.

В настоящее время в России эксплуатируется 16 поездов "Сапсан" в десяти вагонном исполнении. Они курсируют на маршрутах Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Нижний Новгород, со скоростью до 250 км/ч.