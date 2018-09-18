Счетная палата: сумма нарушений при исполнении бюджета снизилась в 2017 году в 2,2 раза

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Общая сумма нарушений, выявленных Счетной палатой (СП) при проверке исполнения бюджета за 2017 год, снизилась в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом и составила 547,3 млрд рублей. Об этом говорится в отчете СП об исполнении федерального бюджета за 2017 год.

"Объем нарушений, выявленных Счетной палатой по результатам контрольных мероприятий <...> за 2017 год, составил 547,3 млрд рублей, в том числе в ходе тематических проверок исполнения федерального бюджета за 2017 год выявлены нарушения на сумму 307,5 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 650 млрд рублей, или в 2,2 раза", - говорится в отчете.

Наибольший объем нарушений (38,9%) пришелся на госзакупки, где, по мнению СП, сохраняются высокие коррупционные риски. В трети случаев выявлены недочеты в ведении бухучета, "что говорит о недостаточном уровне квалификации исполнителей и недостаточном понимании главными распорядителями бюджетных средств возможных последствий таких нарушений", отмечается в отчете.

Объем нарушений, имеющих признаки нецелевого использования средств федерального бюджета, в 2017 году снизился до 0,1 млрд рублей, что на 2,6 млрд рублей меньше, чем в 2016 году, сообщает СП.