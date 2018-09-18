Счетная палата: сумма нарушений при исполнении бюджета снизилась в 2017 году в 2,2 раза

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Общая сумма нарушений, выявленных Счетной палатой (СП) при проверке исполнения бюджета за 2017 год, снизилась в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом и составила 547,3 млрд рублей. Об этом говорится в отчете СП об исполнении федерального бюджета за 2017 год.
"Объем нарушений, выявленных Счетной палатой по результатам контрольных мероприятий <...> за 2017 год, составил 547,3 млрд рублей, в том числе в ходе тематических проверок исполнения федерального бюджета за 2017 год выявлены нарушения на сумму 307,5 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 650 млрд рублей, или в 2,2 раза", - говорится в отчете.
Наибольший объем нарушений (38,9%) пришелся на госзакупки, где, по мнению СП, сохраняются высокие коррупционные риски. В трети случаев выявлены недочеты в ведении бухучета, "что говорит о недостаточном уровне квалификации исполнителей и недостаточном понимании главными распорядителями бюджетных средств возможных последствий таких нарушений", отмечается в отчете.
Объем нарушений, имеющих признаки нецелевого использования средств федерального бюджета, в 2017 году снизился до 0,1 млрд рублей, что на 2,6 млрд рублей меньше, чем в 2016 году, сообщает СП.
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По выявленным нарушениям и недостаткам СП направила материалы в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ, а представления и информационные письма - руководителям федеральных государственных органов, сообщила СП.
По многим требованиям и замечаниям СП главными распорядителями средств федерального бюджета меры приняты, при этом нереализованные предложения продолжают находиться на контроле Счетной палаты, отмечает ведомство.
Низкая эффективность финансового аудита
В СП отметили низкую эффективность финансового аудита у главных администраторов средств федерального бюджета, среди которых Минприроды, Росавтодор, Роскосмос, Ростуризм, Минобороны и Центризбирком.
"Эффективность внутреннего финансового аудита оценивается как низкая в 13 главных администраторах средств федерального бюджета (13,7% проверенных главных администраторов средств федерального бюджета"), - отмечается в документе.
По данным СП, низкое качество аудита отмечается в Минприроды России, Росводресурсах, Росавтодоре, Росжелдоре, Росаккредитации, Росстандарте, Ростуризме, Минобороны России, Центральной избирательной комиссии РФ, ФГБОУ ВПО "РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации", ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", ФГБОУ ВПО "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" и ГК "Роскосмос".
Решения по дивидендам госкомпаний
СП считает необходимым минимизировать число индивидуальных решений правительства об уменьшении размера выплат дивидендов госкомпаниями, говорится в отчете. Минимизация поможет повысить поступления от дивидендов в федеральный бюджет, которые, по данным СП, сократились в 2017 году по сравнению с 2016 годом в 3,7 раза, или на 667,6 млрд рублей.
"Минимизация количества индивидуальных решений правительства РФ об уменьшении размера дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет", - указывает СП один из потенциальных источников поступлений доходов в казну.
По данным СП, поступление доходов в виде дивидендов в 2017 году составило 251,3 млрд рублей, что на 16,9 млрд рублей, или на 7,2%, больше суммы, учтенной в уточненном прогнозе на год.
Перевыполнение уточненного прогноза связано с принятием правительством решений о выплате отдельными обществами промежуточных дивидендов по итогам первого квартала и первого полугодия 2017 года.
Это, по мнению Счетной палаты, приведет к снижению доходной базы для определения обществами дивидендных выплат в 2018 году по итогам деятельности за 2017 год, а также с поступлением промежуточных дивидендов, перечисленных отдельными крупнейшими акционерными обществами по итогам первого полугодия 2017 года.
Сумма налоговых и таможенных льгот
Сумма налоговых и таможенных льгот за 2017 год составила 1,1 трлн рублей, говорится в отчете. "В результате предоставления различного рода преференций от уплаты налоговых и таможенных платежей в бюджетную систему РФ в 2017 году не поступило доходов на общую сумму 11 069,6 млрд рублей, в том числе налоговых платежей на сумму 10 649,7 млрд рублей (увеличение по сравнению с 2016 годом на 18,3%), таможенных платежей - 419,9 млрд рублей (увеличение по сравнению с 2016 годом на 14,1%)", - отмечается в документе.
Сумма предоставленных льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС) на товары, реализуемые на территории РФ, составила 1,033 трлн рублей, по налогу на добычу полезных ископаемых (за исключением НДПИ на нефть) - 18,4 млрд рублей, по водному налогу - 1,7 млрд рублей.
Наибольший объем льгот по уплате таможенных платежей предоставлен в отношении товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области и вывозимых из нее (121,5 млрд рублей, что составляет 28,9% общего объема льгот), а также товаров, ввозимых и вывозимых в рамках соглашений о разделе продукции (97,9 млрд рублей, или 23,3%).
По мнению Счетной палаты, сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений может стать одним из резервов дополнительного поступления платежей в бюджет.
Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщал, что существующие налоговые льготы создают неравные конкурентные условия в России.