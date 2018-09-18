Apple выпустила новую операционную систему iOS 12 для iPad и iPhone

ТАСС, 18 сентября. Корпорация Apple выпустила в понедельник новую операционную систему iOS 12 для своих мобильных устройств. Как сообщается в пресс-релизе компании, она стала доступна для пользователей iPad Air и выше, iPhone 5s и выше, а также на шестом поколении iPod Touch во всем мире, в том числе и в России.
В частности, новая версия iOS обладает большей производительностью. Приложения запускаются в два раза быстрее, а возможность успеть сделать снимок теперь на 70% выше. Новая операционная система также позволяет создавать свои собственные смайлики Memoji, а набор традиционных Animoji существенно расширен.
Поиск фотографий на устройствах теперь стал возможен не только по геолокации, но и по ключевым слова, а также по примененным эффектам. С помощью приложения Shortcuts пользователи смогут создавать последовательности действий, которые смартфон будет выполнять за них.
Разработчики также уделили внимание защите данных и улучшению безопасности паролей. При выборе сохраненного пароля для автоподстановки теперь нужно подтверждать свою личность с помощью Face ID или Touch ID, а если пользователь создаст уже существующий в системе пароль, то получит предупреждение о том, что данная комбинация небезопасна.
12 сентября прошла презентация продукции Apple, большая часть которой была посвящена их главному продукту - iPhone. Первой новинкой стала улучшенная версия iPhone X, вышедшего год назад. Обновленный гаджет получил название iPhone XS. Другой из представленных смартфонов, iPhone XS Max, отличается от версии XS увеличенным экраном размером в 6,5 дюйма. Также компания показала бюджетный вариант смартфона под названием iPhone XR. Кроме того, Apple анонсировала смарт-часы Apple Watch четвертой серии.