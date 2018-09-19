В КНР заявили, что не понизят курс юаня в условиях торговой войны с США

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Китая не станет понижать курс юаня к доллару для увеличения экспорта на фоне торговой войны с США. Об этом в среду заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Всемирном экономическом форуме "Ежегодный саммит новых чемпионов - 2018" в городе Тяньцзинь, который часто называют "летним Давосом".

"Китай не будет девальвировать валюту для поддержки экспорта и сохранит приверженность реформе обменного курса, ориентированной на рынок", - приводит слова главы правительства Центральное телевидение Китая.

"Последние колебания жэньминьби [официальное название юаня] рассматривались некоторыми в качестве намеренного шага, однако это не так. Односторонняя девальвация принесет китайской экономике больше вреда, чем пользы. Китай ни при каких условиях не станет стимулировать экспорт путем девальвации юаня", - пояснил он.

С марта на фоне обострения торговых споров с США официальный курс юаня снизился на 8% и достиг 6,8569 юаня за доллар.

Тенденции к глобализации

Ли Кэцян также заявил, что тенденции мировой экономики к глобализации не могут быть остановлены.

"Мировые тенденции к глобализации не остановить. Мы должны уважать и проявлять терпимость друг к другу, работать вместе на равных началах и поддерживать базовые принципы свободной торговли, несмотря на трудности", - указал он. Как отметил глава правительства Китая, КНР сохраняет приверженность расширению степени открытости своей экономики и будет ускорять этот процесс.

"Проблемы должны быть урегулированы путем коммуникации, а не односторонних действий", - подчеркнул Ли Кэцян.

Форум будет работать до 20 сентября. В нем принимают участие более 2 тыс. делегатов из более 100 стран и регионов мира.

Новые пошлины

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о введении 10%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд с 24 сентября, а также о намерении ввести дополнительные пошлины на $267 млрд, если Пекин примет ответные меры. Власти Китая во вторник заявили, что в качестве "вынужденной ответной меры" 24 сентября введут таможенные пошлины в 5% и 10% на импортные товары из США на общую сумму в $60 млрд.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Они были введены двумя частями (по $34 млрд и $16 млрд) и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно.