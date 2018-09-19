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Орешкин: идея расширить инвестирование средств ФНБ за рубежом нашла поддержку президента

Объем Фонда национального благосостояния на 1 сентября составляет $75,79 млрд

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Предложение Минэкономразвития расширить возможности инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за рубежом нашло поддержку у президента РФ, сообщил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

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"Было письмо (с предложениями по расширению возможности инвестирования средств ФНБ за рубежом - прим. ТАСС), президент с ним согласился. Сейчас мы его отрабатываем", - сказал Орешкин.

ФНБ, по данным Минфина, за август 2018 года вырос в рублевом выражении на 6,5%. На 1 сентября объем ФНБ составил 5 трлн 160,278 млрд рублей. В пересчете на доллары объем фонда снизился до $75,79 млрд с $77,16 млрд на 1 августа.

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