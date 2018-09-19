Орешкин: идея расширить инвестирование средств ФНБ за рубежом нашла поддержку президента

"Было письмо (с предложениями по расширению возможности инвестирования средств ФНБ за рубежом - прим. ТАСС), президент с ним согласился. Сейчас мы его отрабатываем", - сказал Орешкин.

ФНБ, по данным Минфина, за август 2018 года вырос в рублевом выражении на 6,5%. На 1 сентября объем ФНБ составил 5 трлн 160,278 млрд рублей. В пересчете на доллары объем фонда снизился до $75,79 млрд с $77,16 млрд на 1 августа.