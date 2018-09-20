Источники: компании получили перечень приоритетных для правительства инвестпроектов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Компании из "списка Белоусова" получили предварительный список инвестиционных проектов, которые, по мнению правительства РФ, являются приоритетными для привлечения частных инвестиций. Об этом ТАСС сообщили четыре источника в компаниях из "списка Белоусова".

Как уточняет издание РБК, ссылаясь на свои источники, знакомые с документом, в нем более 340 проектов от "Росатома", Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи, Минсельхоза, "Русгидро", Минпромторга, Рослесхоза и Минэкономразвития, требующих внебюджетного финансирования. По данным издания, общая сумма инвестиций на проекты, по которым была проведена финансовая оценка, составила 11 трлн рублей, в том числе потребность в частном допфинансировании по ним - 7,1 трлн рублей.

Согласно имеющейся у РБК информации, самые затратные проекты находятся у Минтранса. Так, ведомству необходимо привлечь дополнительно 5,8 трлн рублей, не считая десятков его проектов, указанных в списке, но без финансовой оценки. Минпромторг заявил проекты на 1 трлн рублей в основном, средства нужны на переход отраслей на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Минсельхоз предложил частному бизнесу поучаствовать в проектах на 61 млрд рублей, Минцифраз - на 53 млрд рублей, "Росатом" - на 39 млрд рублей, Минприроды - на 37 млрд рублей.

Среди представленных проектов из этого перечня, в частности, скоростные железнодорожные магистрали: Москва - Казань (1,8 трлн рублей), Хабаровск - Владивосток, Новосибирск - Кемерово, Краснодар - Грозный - Махачкала, а также заявленное Минкомсвязью оснащение органов госвласти автоматизированными рабочими местами и обеспечение хранения документов госорганов. Минкомсвязь предложила бизнесу также поучаствовать в создании сетей 5G в городах-миллионниках (проект оценен почти в 80 млрд руб.), отмечает РБК.

"Росатом" предложил бизнесу вложить 26 млрд рублей в создание атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200 (общая стоимость проекта - 49 млрд рублей), а также поучаствовать в проектах госкорпорации по цифровизации атомных городов. От Минтранса есть предложение построить портовый комплекс на Новой Земле стоимостью свыше 400 млрд рублей.

Издание отмечает, что по перечисленным в перечне проектам предусмотрены меры господдержки, такие как компенсация расходов инвестора за счет новых налоговых поступлений от проекта, льготы по налогу на имущество и земельному налогу, льготное проектное финансирование, а также стабилизация регуляторных и налоговых условий.

При этом один из источников ТАСС отмечает, что на этой неделе состоялась встреча с рядом компаний из "списка Белоусова", а другой собеседник ТАСС отметил, что в очередной раз компании встретятся "не ранее конца следующей недели".

Сверхприбыли в госпроекты

Летом Белоусов предложил изъять 500 млрд рублей сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от роста цен на их продукцию и ослабления рубля. Свою инициативу Белоусов объяснял тем, что компании получают сверхприбыль благодаря не зависящим от их деятельности макроэкономическим факторам.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, а также руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказались против инициативы Белоусова, в частности глава РСПП говорил, что реализация этого предложения снизит капитализацию фондового рынка РФ на 3 трлн рублей, а также негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.

Белоусов и Силуанов 24 августа на площадке РСПП провели встречу с бизнесом, после которой Белоусов сообщил, что государство не будет изымать сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от ослабления рубля, тем более что компании выразили готовность направить эти средства в приоритетные инвестпроекты.

О рабочей группе

Помимо представителей компаний из "списка Белоусова", в состав рабочей группы по формированию перечня новых инвестпроектов вошли представители Polymetal, группы "Илим", ТМК, "Ренова", "Итер РАО". От органов власти - вице- премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, замруководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко, первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

Также в группу входят председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, представители Ростеха, Росатома, Роскосмоса, РЖД, "Роснано", "Ростелекома" и "Россетей".

Рабочую группу возглавили глава РСПП Александр Шохин и первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.