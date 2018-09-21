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Санкции в отношении России

Глава Хабаровского края назвал недобросовестной конкуренцией санкции США для КнААЗ

На предприятии сообщили, что санкции не повлияют на работу завода

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Попытка заблокировать на рынках продукцию Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина - это недобросовестная конкуренция. Такое мнение высказал журналистам в пятницу губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Такие шаги американской стороны - это, прежде всего, недобросовестная конкуренция, попытка заблокировать нашу высокотехнологичную продукцию, пользующуюся признанием и спросом на зарубежных рынках. Я гарантирую, что правительство края сделает все возможное для защиты жителей Комсомольска-на-Амуре, заводчан", - сказал Шпорт.

Представитель предприятия сообщил ТАСС, что санкции не повлияют на работу завода. "Завод как работал, так и продолжит работать в интересах гособоронзаказа, на работу это не повлияет", - сказал собеседник агентства.

Накануне стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина был включен Соединенными Штатами в черный список в числе других предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом страны.

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичСШАРоссияСанкции в отношении РоссииХабаровский край
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