РСПП предлагает доработать условия поддержки инвестиций для компаний из "списка Белоусова"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бизнес предлагает доработать подготовленный Минфином законопроект о защите и поощрении инвестиций, чтобы в рамках реализации предложений помощника президента Андрея Белоусова компании получили гарантии неухудшения условий на 15 лет. Об этом заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, комментируя итоги состоявшегося 20 сентября совещания рабочей группы с участием первого вице-премьера Антона Силуанова.

"Что касается мер поддержки частных компаний, проект закона о защите и поощрении инвестиций - надо сказать, что несмотря на то, что Минфин его вроде разработал, вывесил на публичное обсуждение, пока я не могу сказать, что у него безоблачная среда. Потому что нужно определить, какие налоги попадают в эту стабилизационную оговорку, какие - нет, какие регуляторные условия могут попасть, какие - нет", - сказал Шохин.

По его словам, одна из главных тем этого проекта закона - на сколько лет можно предлагать неизменность предлагаемых условий для инвестирования. "Предлагается [правительством] на шесть лет. Бизнес говорит, по многим проектам - 12-15-18 лет. Мы предложили поэтому найти золотую середину, скажем, на срок реализации проекта, но не более 15 лет. А если более, можно предложить какую-нибудь процедуру решения правительства более жесткую, если проект действительно важный", - сказал он.

По словам главы РСПП, для бизнеса важно, чтобы "меню опций поддержки" было прописано в том же законе или иным способом. "В равной степени должно быть меню инструментария прописано, который будет использован. Прежде всего это инструментарий государственно-частного партнерства известный, ничего изобретать не надо. Но какой набор конкретных инструментов для каждого проекта - это будет тоже задача", - сказал Шохин.