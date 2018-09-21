Место в очереди за новыми iPhone продается вдвое дороже самих смартфонов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Место в очереди за новыми моделями iPhone продается в два раза дороже стоимости самих смартфонов. На сайте объявлений Avito стоимость услуги достигает 250 тыс. руб.

В России предзаказ на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR стартовал 21 сентября. Прямые продажи смартфонов начнутся 28 сентября.

Некоторые пользователи предлагали доставить iPhone 21 сентября, в первый день продаж в Европе и США. Как говорится в релизе Avito, стоимость этой услуги составляла 300 тыс. руб. Доставка смартфонов в субботу стоит уже на 100 тыс. руб. дешевле.

В то же время интерес к покупке места в очереди заметно сократился с момента презентации iPhone 11 сентября. Пика количество запросов на покупку места в очереди достигло 14 сентября. Тем не менее, предложение услуги продолжает рост, на сайте уже 300 объявлений о продаже.

Также объявления о продаже места в очереди за новыми iPhone публикуют пользователи сервиса обьявлений "Юла". "Место в первой десятке в очереди в Москве стоит 270 тыс. руб.", - рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса. Однако можно купить место в очереди и за 16 тыс. руб., уточнили в компании. "Средняя цена за место в очереди в столице сейчас составляет 26,5 тыс. руб.", - резюмировали в "Юле".

Первые объявления о продаже новых iPhone начали появляться на "Юле" в день старта продаж гаджетов в Европе, Азии и Австралии. "Продают новые iPhone уже более, чем в десятке городов - Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Набережных Челнах, Самаре и других городах", - пояснили в пресс-службе сервиса. Средняя стоимость телефонов на "Юле" на сегодняшний день значительно выше цен на официальном сайте Apple. Так, iPhone XS с памятью 64 Гб в среднем можно купить за 142 тыс. руб., а с памятью 256 Гб - за 205 тыс. руб. В то же время iPhone XS Max с памятью 256 Гб обойдется в 225 тыс. руб., а с памятью 512 Гб - в 240 тыс. руб., рассказали в "Юле". Гаджеты золотого цвета традиционно стоят на 5-10 тыс. руб. рублей дороже, отметили в компании.

Новые модели iPhone

iPhone XS является улучшенной версией iPhone X, вышедшего год назад. Обновленный гаджет имеет экран с диагональю 5,8 дюйма, который изготовлен из более прочного стекла, чем ранее. Устройство оснащено улучшенным шестиядерным процессором A12 Bionic, который работает в два раза быстрее предыдущей модели и, как заявлено, более эффективно раскрывает возможности приложений, задействующих функцию дополненной реальности. Аппарат также обладает двойной 12-мегапиксельной камерой, которая, благодаря новому процессору, делает более качественные снимки.

Другой из представленных смартфонов получил название iPhone XS Max. Его основным отличием является увеличенный экран размером в 6,5 дюйма. При этом остальные характеристики гаджета в целом не будут отличаться от младшей модели. Обе модели смартфона также обладают поддержкой двух sim-карт. Кроме того, новые устройства оснащены более емкими аккумуляторами. iPhone XS сможет работать без подзарядки на 30 минут дольше, чем iPhone X, а iPhone XS Max - на 90 минут дольше, утверждают в компании.

Третьим представленным смартфоном стала более бюджетная версия под названием iPhone XR. Аппарат, также лишенный кнопки Home, как и старшие модели, оснащен дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, изготовленным, однако, по более дешевой технологии LCD в отличие от OLED. В этом смартфоне установлена одинарная 12-мегапиксельная камера. При этом в iPhone XR также задействован процессор A12 Bionic.

iPhone XS и iPhone XS Max будут доступны в серебристом цвете, цвете "серый космос" и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб по цене от 87,9 тыс. руб. до 118,9 тыс. руб. и от 96,9 тыс. до 127,9 тыс. руб. соответственно в зависимости от объема памяти. В то же время iPhone XR будет доступен в белом, черном, синем, желтом, коралловом цветах и в специальном цвете (Product) Red с памятью 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб по цене от 64,9 тыс. руб. до 77,9 тыс. руб. в зависимости от объема памяти телефона.