Суд признал "Кировскую региональную ипотечную корпорацию" банкротом по иску банка "ОРБАНК"

КИРОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Кировской области признал банкротом "Кировскую региональную ипотечную корпорацию" (КРИК), 100% акций которой принадлежит правительству Кировской области. Судья удовлетворил иск банка "ОРБАНК" о взыскании задолженности с корпорации, сообщается в пятницу на сайте суда.
"Признать банкротом. Ввести конкурсное производство", - говорится в сообщении, опубликованном в картотеке дел суда.
По данным арбитражного суда, корпорация признана банкротом по иску АО "ОРБАНК", которое в марте 2018 года потребовало взыскать в КРИК более 100 млн рублей.
Это не первый иск о банкротстве в адрес "КРИК". В феврале 2017 года с требованиями признать корпорацию несостоятельной в суд обратилась строительная компания "Кировский ССК", однако впоследствии отозвала заявление. В свою очередь ипотечная корпорация потребовала взыскать более 200 млн рублей долгов с КОКП "Управление по обеспечению топливом", дочерней компании регионального министерства энергетики. В августе арбитраж удовлетворил иск корпорации.
"Кировская региональная ипотечная корпорация" создана правительством Кировской области в 2003 году со 100% государственным участием с целью развития в регионе ипотечного жилищного кредитования. В мае 2017 года гендиректора "КРИК" Виталия Шмакова задержали при получении взятки в размере 5 млн рублей.