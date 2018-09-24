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Перевыборы в двух регионах РФ

Фургал пообещал создать в Хабаровском крае благоприятный режим для инвесторов

По словам Сергея Фургала, любой бизнес, который будет развиваться в крае, "будет оберегаться"

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сергей Фургал, набравший во втором туре выборов главы Хабаровского края почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов, намерен создать в регионе благоприятный режим для инвесторов. Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

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"Для всех инвесторов, которые захотят работать на территории Хабаровского края, при условии, что они будут зарегистрированы здесь, будут платить налоги здесь, помогать поднимать край, будут созданы самые благоприятные условия. <...> Любой бизнес, который пожелает здесь развиваться и приносить доходы, будет не просто принят, а будет оберегаться", - сообщил Фургал.

В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов губернатора. В нем участвовали действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравший почти 70% голосов по итогам обработки 100% протоколов. В понедельник председатель региональной избирательной комиссии Геннадий Накушнов сообщил журналистам, что избирательная комиссия Хабаровского края признает прошедшие выборы губернатора региона честными и прозрачными.

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
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