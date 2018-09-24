Металлурги оценили потери от действующих инфраструктурных ограничений в 500 млрд рублей

В ходе совещания ассоциация металлургов сообщила Козаку о ряде инфраструктурных ограничений и инициатив федеральных исполнительных органов власти, которые сдерживают развитие черной металлургии России, в том числе о росте тарифной и налоговой нагрузки, дополнительных обременений в сфере экологии и строительства.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ассоциация "Русская сталь" оценила потери от действующих инфраструктурных ограничений для отрасли в 500 млрд рублей в ближайшие пять лет. Об этом говорится в заявлении "Русской стали" по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака по вопросам развития металлургии в РФ.

"Полтриллиона рублей могут потерять компании черной металлургии России в ближайшие пять лет, если инфраструктурные ограничения останутся без внимания, а инициативы будут утверждены без предложенных ассоциацией корректив", - говорится в заявлении "Русской стали". Эта сумма составляет две трети от всех инвестиций черной металлургии за последние пять лет, отмечает ассоциация.

"Эти средства металлурги могли бы инвестировать в новые мощности, наилучшие доступные технологии, в том числе экологические, инновации и инфраструктурные проекты, которые нужны стране и создают новые рабочие места", - говорится в заявлении.

Дополнительная экологическая экспертиза обойдется в 40 млрд рублей

Дополнительная экологическая экспертиза инвестиционных проектов, которая вводится с 1 января 2019 года, затянет проекты модернизации более чем на 200 дней и обойдется металлургам в 40 млрд рублей, говорится также в заявлении. Встреча совпала с обсуждением на уровне правительства предложения администрации президента о стимулировании инвестиций в экономику страны со стороны крупных промышленных компаний, в том числе из металлургического сектора.

С 1 января 2019 года в дополнение к действующей экспертизе проектной документации вводится еще одна - государственная экологическая экспертиза. Предполагается, что экспертиза затронет не только новое строительство, но и реконструкцию любых объектов. В качестве решения вопроса ассоциация предлагает ограничить действие экспертизы только новыми проектами, где есть реальные альтернативы размещения объекта и возможность снизить воздействие.

Кроме того, металлурги просят запретить региональным властям устанавливать показатели по квотам на выборсы в окружающую среду выше установленных отраслевыми справочниками, а также не переносить неналоговую нагрузку в налоговую, вводя экологический налог, без консультаций с бизнесом.

Совещание в правительстве РФ прошло 19 сентября. В рамках подготовки встречи Минпром, Минэнерго, Минтранс предварительно прорабатывали предложения металлургов, сообщал представитель Козака. По итогам совещания будут даны поручения, которые позволят снять инфраструктурные ограничения с отрасли, заявлял он.

Об ассоциации

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская Сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. В частности, сюда входят "Евраз холдинг", "НЛМК", "ММК", "ОЭМК", "Мечел", "ОМК", "Северсталь", "ТМК" и "ПМХ". Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности. Ассоциация создана в 2001 году.

Сверхприбыли в госпроекты

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять 500 млрд рублей сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от роста цен на их продукцию и ослабления рубля. Свою инициативу Белоусов объяснял тем, что компании получают сверхприбыль благодаря не зависящим от их деятельности макроэкономическим факторам.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, а также руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказались против инициативы Белоусова, в частности глава РСПП говорил, что реализация этого предложения снизит капитализацию фондового рынка РФ на 3 трлн рублей, а также негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.

Белоусов и Силуанов 24 августа на площадке РСПП провели встречу с бизнесом, после которой Белоусов сообщил, что государство не будет изымать сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от ослабления рубля, тем более что компании выразили готовность направить эти средства в приоритетные инвестпроекты.