В Госдуме сообщили, что третье чтение пенсионного законопроекта может пройти 27 сентября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть законопроект об изменениях в пенсионной системе в третьем, окончательном чтении уже в четверг, 27 сентября, сообщил глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Второе чтение 26-го числа, в среду. Если все будет хорошо и законопроект будет готов, то в четверг - третье чтение", - сказал он, подводя итоги заседания комитета, на котором рассматривались поступившие к документу поправки.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект о пенсионных изменениях, установив возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. При этом он отметил необходимость введения ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан с нынешнего возраста выхода на пенсию.
Поправки ко второму чтению законопроекта можно было направить до 24 сентября.