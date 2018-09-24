Топилин пообещал в будущем вернуться к вопросу перерасчета пенсий работающих пенсионеров

Об этом заявил в понедельник глава Минтруда РФ Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. С предложением дать возможность работающим пенсионерам отказаться от "трехбалльной" системы к министру обратились в ходе заседания.

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, однако раз в год, в августе, граждане этой категории имеют право на их беззаявительный перерасчет. Размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в предыдущем году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла в прошлом году составляла 74,27 рубля.

"Мы готовы рассматривать эти варианты, но в рамках рабочей группы. Сейчас мы эту поправку поддержать не можем. Мы неоднократно это обсуждали, она носит концептуальный характер применительно к тем пенсионным конструкциям, о которых мы договорились раньше. Сейчас нет смысла возвращаться к этой теме, поэтому мы эту правку не поддерживаем, но в дальнейших изменениях пенсионной системы, которые наверняка будут, мы готовы эту тему обсуждать", - сказал Топилин.