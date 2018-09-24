Комитет Госдумы поддержал снятие ограничений на внесение поправок в законы о налогах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, приостанавливающий до 1 января 2019 года ограничения на корректировку законодательства о налогах и сборах. Сейчас вносить поправки в налоговое законодательство можно не позже, чем за месяц до внесения в Госдуму проекта федерального бюджета на очередной финансовый год.

Бюджет вносится в Думу до 1 октября. Речь идет об изменениях, которые приводят к корректировке доходов бюджетов всех уровней.

Законопроект подготовлен для перераспределения доходных источников между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации, в том числе в рамках майского указа президента РФ.

"В связи с началом реализации в 2019 году национальных проектов и необходимостью учета соответствующих финансовых ресурсов и расходов в законах о бюджетах на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов как для федерального бюджета, так и для бюджетов субъектов Федерации, потребуется изменение отдельных норм Бюджетного кодекса, в том числе устанавливающих нормативы распределения доходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации, в рамках бюджетного цикла текущего года", - говорится в пояснительной записке.