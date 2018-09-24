Минтранс: проект магистрального плана предусматривает проекты РЖД на 6 трлн рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной и энергетической инфраструктуры на период до 2024 года, подготовленный Минэкономразвития, предусматривает железнодорожные проекты на 6 трлн рублей, рассказал журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.

"Магистральный план сопряжен с Долгосрочной программой развития (ДПР) РЖД, поэтому все, что в попало в ДПР, - часть магистрального плана. Эти мероприятия оцениваются в 6 трлн рублей плюс ВСМ Москва-Казань", - пояснил Лушников. По его словам, в проект плана вошли два центральных московских кольцевых диаметра, параметры которых еще обсуждаются, железнодорожные подходы к портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада, модернизация БАМа и Транссиба.

Минтранс представил для финансирования из средств компаний со сверхдоходами два проекта - ВСМ Москва-Казань и транспортный переход на Сахалин. "По ВСМ Москва-Казань цифры общеизвестны - 1,7 трлн рублей, капитальный грант - 700 млрд рублей. РЖД планируют инвестировать 200 млрд рублей. Остальное все должен привлечь частный бизнес, банки", - отметили в Минтрансе. При этом по мосту на Сахалин сейчас государственной поддержки не предусмотрено, сказал в понедельник министр транспорта Евгений Дитрих. "В модели, которую представляли РЖД, было 250 млрд рублей капитальный грант - их сейчас в магистральном плане нет. Поэтому я считаю, что обсуждение этого проекта без государственной поддержки носит предварительный характер", - сказал замминистра транспорта.

Ранее в понедельник министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года с минимальными уточнениями.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил о необходимости оценить объем перевозок через мост на Сахалин. Он также добавил, что принятие экономических решений по объемам инвестиций в развитие инфраструктуры будет зависеть от уровня сотрудничества со странами региона. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Общая длина железнодорожной линии должна составить 580 км. Стоимость всего проекта без НДС - 540,3 млрд рублей, из них мост - 252,8 млрд рублей. Стройка пройдет в 2018-2023 годах.

Первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин говорил, что монополия считает возможным софинансирование компаниями из списка помощника президента Андрея Белоусова железнодорожных проектов, в частности высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань и мостового перехода на Сахалин. Ранее в сентябре крупные российские компании представили на рассмотрение правительственной группы список инвестпроектов, в которые они готовы вкладывать средства в рамках реализации инициативы Белоусова. Общая стоимость этих инициатив оценивается в 6 трлн рублей. Взамен власти готовы обсуждать господдержку таких компаний.