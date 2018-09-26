DM: новейший флагманский iPhone стоит в три раза дороже компонентов, из которых он собран

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Компоненты iPhone Xs Max стоят в три раза дешевле, чем собранный из них смартфон. Это выяснили специалисты из канадской компании Techinsights, разобрав гаджет и оценив совокупную стоимость всех его деталей и затрат на сборку. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.
"Фирма Techinsights из Оттавы разобрала iPhone Xs Max с 256 Гб памяти и выяснила, что стоимость деталей и работ по сборке составляет около $443, - пишет издание. - При этом стоимость изготовления предыдущей версии - iPhone X с 64 Гб памяти - около $395". iPhone Xs Max с 256 Гб продается в США по цене $1249 и поступит на российский рынок в ближайшую пятницу, 28 сентября.
В частности, самым дорогим компонентом в новинке оказался дисплей - $81, при этом в прошлогоднем iPhone X он стоит $77. На втором месте по цене процессор - $72 против 66. На третьем - модули памяти за $65 ($45 в iPhone X). Примечательно, что на фоне относительно высокой стоимости деталей, специалисты из TechInsights оценили затраты на сборку и тестирование всего в $25, и эта цена не изменилась по сравнению с предыдущей моделью.
Однако эксперты обращают внимание на то, что анализ канадской компании не включает многочисленные затраты в процессе разработки и реализации смартфона: создание и тестирование программного обеспечения, рекламные кампании и прочее.
Российские цены
На прошлой неделе в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России уже поступили сигналы на возможный сговор ретейлеров при установлении цен на новый флагманский смартфон Apple iPhone XS, который доступен для предзаказа в РФ. "Поступила жалоба от гражданина на возможную координацию ценообразования у распространителей смартфонов Apple, которая могла привести к установлению одинаковых розничных цен на гаджеты", - сообщили в ведомстве.
В официальном интернет-магазине Apple iPhone Xs стоит от 87,9 тыс. руб. до 118,9 тыс. руб. в зависимости от объема памяти, а iPhone Xs Max - от 96,9 тыс. до 127,9 тыс. руб.
ФАС уже признавала российскую структуру Apple - ООО "Эппл Рус" - виновной в координации цен на несколько моделей iPhone (iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 6 и 6 Plus и iPhone 5s и 5c). Тогда ведомство оштрафовало российскую "дочку" Apple на 1,75 млн руб.