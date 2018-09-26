На Тверской растет очередь за новыми iPhone. Продажи стартуют через два дня

Apple представила три новых модели смартфона: iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Цены на iPhone XS в зависимости от объема памяти варьируются от 87,9 тыс. рублей до 118,9 тыс. рублей, на iPhone XS Max - от 96,9 тыс. рублей до 127,9 тыс. рублей, на iPhone XR - от 64,9 тыс. рублей до 77,9 тыс. рублей.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Официальная продажа новых моделей смартфонов Apple в России начнется в пятницу, но в очереди желающих купить iPhone к среде уже набралось более полусотни человек.

Вдоль витрины магазина на Тверской расставлены раскладные походные стулья, некоторые спят прямо сидя. Кто-то постелил себе несколько пледов и лежит на земле, несмотря на холодную погоду. Возле высаженных вдоль улицы деревьев поставлено нечто вроде палатки, в которой собравшиеся держат вещи и продукты.

Желающие купить iPhone создали для координации чат в Whatsapp, но он служит только для удобства общения. Главный список ведется вручную. Заветная тетрадка находится у Ивана, он пришел к re:Store первым еще в понедельник. К 15:00 среды в списке было 65 человек. "Мы записываем только тех, кто действительно стоит в очереди, - говорит Иван. - Раз в час у нас перекличка, тех, кто не пришел отметиться мы вычеркиваем. Ты можешь опоздать на перекличку максимум на полчаса. Минутой позже - и ты в конце списка".

Так, из 65 человек шесть уже выбыли из очереди. Люди из четвертого десятка интересуются, намного ли сдвинулась их очередь после очередной переклички, но в этот раз отметились все. Впрочем, первая десятка не претерпевает изменений. Во время переклички толпа оживает. Подходят люди, которые греются в соседних кафе, и те, кто ждет начала продаж в своих машинах в соседних дворах. Рома, единственный, кто принес с собой раскладушку, берет гитару и начинает развлекать собравшихся и прохожих песнями, придуманными на ходу.

В очереди не только молодые люди. Во время переклички было видно пару человек пожилого возраста. Они лучше всех подготовились к холодной погоде: несколько свитеров, шапка и зимние сапоги. Одна из девушек пришла за iPhone с мамой, каждый держит за собой отдельное место в очереди.

Место на продажу

Видно, что большинство покупает iPhone не для себя, по крайней мере планируют купить. Но с клиентами, желающими приобрести место, пока сложно. Предложения от готовых купить место в очереди явно не соответствуют ожиданиям людей, мерзнущих на улице уже несколько дней. Первое место в очереди все еще доступно для покупки.

У re:Store на Тверской собрались почти одни москвичи, есть пару человек из Подмосковья. "Если приедут желающие из других городов, мы с радостью продадим им свое место", - шутят в толпе. Впрочем, собравшиеся не исключают, что в пятницу утром могут прийти те, кто попытается пройти в магазин без очереди. "Мы хотим поговорить с продавцами в re:Store, чтобы они выдавали браслетики на очередь по нашему списку", - говорит Иван.