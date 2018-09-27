Монетарный регулятор Гонконга повысил процентную ставку вслед за ФРС США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 сентября. /ТАСС/. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка, объявило в четверг о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов - до 2,5% годовых. Это решение последовало за аналогичным шагом в США, где Федеральная резервная система (ФРС) подняла учетную ставку на 25 б. п. - до уровня 2-2,25%.

"Этот шаг, вероятно, побудит местные коммерческие банки впервые за 12 лет поднять prime rate - процентную ставку, по которой они кредитуют своих первоклассных заемщиков ", - прокомментировала нововведение газета South China Morning Post.

Бывший британский анклав, несмотря на переход под китайский суверенитет, проводит собственную валютную политику и чутко реагирует на события в Соединенных Штатах. Это обусловлено тем, что гонконгский доллар с 1983 года остается жестко привязанным к американскому.

По мнению экспертов, фондовый рынок не будет склонен особо реагировать на нововведение, поскольку оно было вполне ожидаемым. "Однако рынку недвижимости следует готовиться к замедлению роста, поскольку более высокие процентные ставки обернутся для покупателей удорожанием ипотечного кредита", - заметил депутат Законодательного совета Гонконга, финансист Кристофер Чэн.