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Кудрин считает необходимым провести оценку ликвидности активов ФНБ

Глава Счетной палаты отметил, что Фонд национального благосостояния - это главный резерв, поэтому следует внимательно посмотреть на состояние его активов
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Фонд национального благосостояния (ФНБ) нуждается в дополнительной оценке ликвидности. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год.

"Я хочу обратить ваше внимание, что ФНБ - наш главный резерв, и поэтому мы должны внимательно посмотреть на состояние активов Фонда национального благосостояния. Раньше к нему были другие требования. Сегодня они [активы] должны быть в более ликвидном состоянии, поэтому нам нужно провести дополнительную оценку ликвидности этого фонда. Вы помните, мы резервный фонд называли "подушкой безопасности", поэтому ФНБ должен быть таким же ликвидным инструментом, который в любой момент, когда это потребуется, позволяет изъять из него ресурсы", - сказал он.

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