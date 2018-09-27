Кудрин считает необходимым провести оценку ликвидности активов ФНБ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Фонд национального благосостояния (ФНБ) нуждается в дополнительной оценке ликвидности. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год.

"Я хочу обратить ваше внимание, что ФНБ - наш главный резерв, и поэтому мы должны внимательно посмотреть на состояние активов Фонда национального благосостояния. Раньше к нему были другие требования. Сегодня они [активы] должны быть в более ликвидном состоянии, поэтому нам нужно провести дополнительную оценку ликвидности этого фонда. Вы помните, мы резервный фонд называли "подушкой безопасности", поэтому ФНБ должен быть таким же ликвидным инструментом, который в любой момент, когда это потребуется, позволяет изъять из него ресурсы", - сказал он.