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Депутаты Кабардино-Балкарии сохранили льготы для жителей предпенсионного возраста

Поправки приняты депутатами единогласно сразу в двух чтениях
© Денис Абрамов/ТАСС

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Парламент Кабардино-Балкарии (КБР) в четверг принял в двух чтениях поправки к региональному законодательству, предусматривающие сохранение пенсионных льгот для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет независимо от возраста выхода на пенсию.

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"Законопроектом предполагается установить норму, согласно которой права, предоставляемые Законом КБР "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике" отдельным категориям граждан после назначения пенсии по старости, могут реализовываться ими по достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, если право на страховую пенсию по старости не возникает в соответствии с федеральным законодательством ранее указанного срока", - сказал председатель комитета парламента КБР по социальной, труду и здравоохранению Хусейн Кажаров, представляя поправки.

Поправки приняты депутатами единогласно сразу в двух чтениях.

Предложенный правительством России законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.

Теги
Пенсионный законПутин, Владимир ВладимировичРоссияСКФОКабардино-Балкария
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