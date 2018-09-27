Профильный комитет Госдумы настаивает на сохранении пенсионных льгот работникам культуры

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре продолжит работу над сохранением досрочного выхода на пенсию за выслугу лет артистов балета, артистов цирка и музыкантов, играющих на духовых инструментах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета со ссылкой на его председателя Елену Ямпольскую.
Ранее комитет по культуре уже выступил за сохранение пенсионных льгот для отдельных категорий работников культуры. Однако поправка, внесенная Ямпольской, была отклонена, поскольку ее не удалось согласовать с правительством РФ.
"Сейчас у нас остаются два возможных направления работы: попробовать включить эти категории творческих работников в список тяжелых профессий, либо рассмотреть предложение Минтруда, связанное с соцстрахованием от несчастных случаев и профзаболеваний. Я хочу подчеркнуть, что мы не оставим эту тему. Труд отдельных категорий работников культуры связан с серьезным износом организма. Также надо учитывать, что этот труд у артистов балета, цирка, музыкантов начинается в самом раннем возрасте", - отметила Ямпольская, слова которой привели в пресс-службе комитета.
При подготовке предложений по совершенствованию пенсионного законодательства комитет по культуре учитывал мнение представителей творческой элиты и глав профильных учреждений культуры, сказала Ямпольская. Круглый стол, в частности, проводился с участием гендиректора Большого театра Владимира Урина, народной артистки России, балерины Светланы Захаровой, народного артиста России, дрессировщика Аскольда Запашного, руководителя Росгосцирка Дмитрия Иванова, генерального директора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова и других деятелей искусств.
"В ходе обсуждений мы пришли к мнению, что было бы в том числе экономически выгоднее дать возможность профессионалам своевременно уходить на пенсию, нежели держать их в штате и не брать на эту штатную единицу молодых начинающих специалистов", - сообщила глава профильного комитета.
Законопроект о пенсионных изменениях, принятый Государственной думой 26 сентября во втором чтении, предусматривает сохранение прежней выслуги лет для творческих работников. Однако разрыв между возникновением права на пенсию и ее назначением начнет увеличиваться и в 2023 году составит пять лет, уточнили в пресс-службе комитета.