Эксперты: предпосылок для снижения цен на кофе в российских магазинах нет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Эксперты не видят причин для изменения цен на кофе в рознице. Они указывают, что снижение стоимости зеленого кофе, который дешевеет на сырьевых биржах в течение последних недель, не всегда отражается на конечной стоимости продукта. Такую точку зрения высказали ТАСС опрошенные эксперты.

"Что произойдет сегодня с ценой на полке в магазине, сказать сложно - она может понизиться, может повыситься, это никак не связано напрямую с тем, что происходит на бирже", - полагает глава ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

По его данным, зеленый кофе, торгующийся на бирже и являющийся сырьем для различных кофейных продуктов, в этом году дешевеет из-за ожиданий высокого урожая в Бразилии и других кофепроизводящих странах.

"При этом надо понимать, что масштаб падения цен может быть связан не только с тем, что очень большое предложение на рынке, но и с игрой спекулянтов. В какой момент это стабилизируется, пока неизвестно, но не исключено, что в какой-то момент те же спекулянты потянут цены вверх", - считает Чантурия.

При этом он пояснил, что при производстве, например, растворимого кофе на стоимость зеленого кофе приходится около 25-30%, остальное тратят на логистику, зарплату рабочим, тару, упаковочные материалы, амортизацию оборудования, маркетинг и многое другое. "В этой доле сырья изменение на 10% отражается в себестоимости как 2-3%, т.е. не так значительно, и это только на уровне цены у производителя", - полагает глава "Росчайкофе".

Он добавил, что при логистике товар получает еще как минимум 15-20% наценки, а затем еще и торговую наценку устанавливает непосредственно магазин, и она в ряде случаев может достигать 50%.

Таким образом, по мнению Чантурия, колебания стоимости сырья не всегда напрямую отражаются на конечной стоимости товара для потребителя. "Понятно, что это снижение на 3% в стоимости производства просто дает производителю маленькую передышку, но не факт, что цена в рознице снизится, потому что у тех же магазинов какие-то расходы (налоги, зарплаты, энергозатраты и др.) могут вырасти, причем на большую сумму", - уверен он.

По данным исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, с апреля в России наблюдается незначительный рост цены на натуральный молотый и зерновой кофе в рознице: средняя стоимость 1 кг этого вида продукции увеличилась на 0,69%.

По его мнению, главными сдерживающими факторами роста цен продолжают оставаться промозависимость и низкая покупательская способность населения.

Что касается цен на бирже, то, как полагает Востриков, пока ситуация на рынке кофе очень неустойчивая и дать какие-либо корректные прогнозы по динамике цен будет возможно не раньше второй декады октября. Эта ситуация связана как с неустойчивостью курса рубля, так и с процессом контрактации зеленого кофе на следующий год, пояснил эксперт.

Оценка рынка кофе

Как отметил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк, объем рынка кофе в России в денежном выражении на сегодняшний день составляет около 178-180 млрд руб., увеличившись только по итогам 2017 г. более чем на 10%.

По его данным, популярность этого напитка растет. "Если в начале 2000-х среднее потребление кофе на душу населения составляло не более 400-500 граммов на одного россиянина в год, то уже в 2017 г. потребление выросло до 1-1,3 кг кофе в год", - сказал он.