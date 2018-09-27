Кудрин: дальнейшее смягчение пенсионного закона привело бы к нехватке средств на пенсии

"Те поправки, которые приняты, они смягчают переходный период, этого смягчения совершенно достаточно, потому что совсем отказаться от реализации тех планов, которые есть, нельзя. Потому что иначе это скажется уже на пенсионерах, для пенсионеров будет недостаточно ресурсов, чтобы платить пенсии, в силу демографической ситуации, которая сложилась в стране", - сказал он.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Дальнейшие послабления в принятом Госдумой в третьем чтении законе об изменениях в пенсионной системе привели бы к недостаточности ресурсов для выплаты пенсий, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его мнению, невозможно найти другие источники финансирования пенсий, кроме тех, что предложены принятым законом. "Часто говорят: давайте возьмем деньги в другом месте. Но масштаб тех выплат, которые нужны пенсионерам, несопоставим с любыми другими экономиями или источниками, которые у нас в настоящий момент есть. Напомню, что у нас пенсионеров почти 40 млн человек, то есть треть населения страны, чтобы хоть какие-то существенные выплаты нарастить для пенсионеров, никаких других источников сегодня недостаточно", - сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что нужно комбинировать как дополнительные источники выплат пенсий доходы ПФР, которые растут с ростом зарплат и, соответственно, ростом отчислений, и средства, которые высвобождаются за счет уменьшения количества выходов на пенсию в ближайшие годы, когда эти сроки переносятся.

При этом Кудрин сомневается, что пенсионные изменения приведут к исчезновению дефицита Пенсионного фонда в ближайшие 10 лет: "Дефицит Пенсионного фонда в полной мере не будет, на мой взгляд, нивелирован, но это зависит от темпов, которые будут заложены в повышение пенсий", - резюмировал он.