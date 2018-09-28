Координатор кабмина ФРГ считает, что США введут санкции по "Северному потоку - 2"

ТАСС, 28 сентября. США в конечном счете введут санкции против проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", несмотря на обещание президента США Дональда Трампа не прибегать к подобной мере. Такое мнение высказал координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, сообщило в пятницу агентство Bloomberg .

"Вчера меня проинформировали, что либо до промежуточных выборов [в США] в начале ноября, либо вскоре после них, в начале будущего года, мы увидим, что правила будут ужесточены, и что даже режим санкций будет ужесточен", - приводит агентство слова Байера. "Это вызывает действительно глубокую обеспокоенность", - сказал он.

"Санкции, которые, как я полагаю, в конце концов будут введены, на самом деле нанесут ущерб компаниям из Германии и [других] стран ЕС, и мы должны позаботится об этом", - добавил он. "Именно по этой причине важно не отворачиваться от США, - считает Байер. - Сейчас пришло время для более конструктивного интенсивного диалога".

Дональд Трамп заявил 18 сентября, что США не намерены вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2". Этот проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Запуск ожидается до конца 2019 года.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако после запрета польского регулятора на создание совместного предприятия, весной 2017 года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в 50% от общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.