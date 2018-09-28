AP: Маск отказался от предложения урегулировать претензии властей во внесудебном порядке

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Руководитель компании Tesla Илон Маск отказался от предложения федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США урегулировать все претензии в его отношении во внесудебном порядке, заплатив штраф. Об этом сообщило в пятницу агентство AP .

Ранее регулирующий орган подал в суд на Маска, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров своим заявлением в августе о якобы наличии у него достаточных средств для выкупа акций Tesla. Маск написал это сообщение на своей странице в Twitter, что привело тогда к скачку котировок акций Tesla на более 6%.

По данным источника AP, знакомого с ситуацией, федеральный регулятор предложил Маску заключить соглашение об урегулировании претензий. Оно предполагало выплату им небольшого штрафа в обмен на возможность сохранить пост руководителя Tesla, которая занимается производством электромобилей.

Также Маск должен был согласиться на определенные условия, включая ряд запретов относительно того, когда и каким образом он может публично обнародовать информацию, которая может потенциально повлиять на решения акционеров Tesla. Как отмечает AP, Маск отказался от предложения, так как посчитал, что это подпортит его репутацию.

После скандального твита Маска федеральные власти США начали в его отношении расследование. В конце августа бизнесмен сообщил, что отказался от планов выкупа акций Tesla, однако разбирательство прекращено не было. Маск заявил, что судебный иск Комиссии по ценным бумагам и биржам против него "глубоко огорчил и разочаровал" его. Регулятор, в частности, просит суд запретить Маску занимать руководящие посты в публичных акционерных компаниях.

В пятницу утром после начала торговой сессии на нью-йоркской фондовой бирже акции Tesla упали почти на 12%.