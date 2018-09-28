Правительство внесет в Госдуму проект федерального бюджета на 2019-2021 годы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесет в Госдуму проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно документу, доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020-м - 20,219 трлн рублей, в 2021-м - 20,978 трлн. Расходы в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020-м - 18,994 трлн рублей, в 2021-м - 20,026 трлн.

Профицит бюджета, согласно проекту закона, составит в 2019 году 1,932 трлн рублей, в 2020-м - 1,224 трлн рублей, в 2021-м - 952 млрд рублей.

В этом году правительство впервые вносит в Госдуму проект бюджета и материалы по новым нормами Бюджетного кодекса. В бумажном виде будут направлены сам законопроект и пояснительная записка к нему, а также основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, на котором базируется формирование проекта федерального бюджета, и законопроекты, представляемые одновременно с проектом бюджета.

Остальные материалы-обоснования заверяются электронной цифровой подписью первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и будут размещены на портале бюджетной системы. В бумажном виде в Госдуму они вноситься не будут.

Одновременно с внесением проекта федерального бюджета в Госдуму на портале бюджетной системы будут размещены предварительные итоги социально-экономического развития РФ за январь - август 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации за 2018 год, а также оценка ожидаемого исполнения федерального бюджета за 2018 год и прогноз основных параметров бюджетной системы РФ, в том числе консолидированного бюджета РФ на 2019-2021 годы, и ряд других прогнозных документов.