В Госдуме заявили, что проект бюджета показал реальное преодоление нефтяной зависимости

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Увеличение ненефтегазовых доходов в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов свидетельствует о постепенном преодолении нефтяной зависимости бюджета. Об этом заявил журналистам в субботу глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комменируя внесение в нижнюю палату парламента проекта бюджета.

"Доходы бюджета предполагаются в размере около 20 трлн рублей. Мы видим, что по сравнению в тем, что планировалось год тому назад, когда принимался трехлетний бюджет, доходы увеличиваются более чем на 22%. Предполагается, что они будут расти в ходе трехлетки и составят к 2021 году уже около 21 трлн рублей", - сказал он.

Одновременно растут ненефтегазовые доходы - в 2019 году они предполагаются в объеме 11,671 трлн рублей, что на 16,3% больше, чем годом ранее, добавил Макаров. "Мы видим, что преодоление нефтяной зависимости бюджета реально происходит - рост ненефтегазовых доходов является здесь важнейшим показателем", - считает депутат.