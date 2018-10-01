Володин заявил, что проект бюджета-2019 даст новые возможности для развития страны

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, внесенный правительством в минувшую субботу, даст новые возможности для развития страны. Об этом заявил в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин после дополнительного заседания Совета Думы.

Что каждый должен знать о бюджете-2019

Совет рассмотрел и направил главный финансовый документ страны в комитеты Госдумы и регионы РФ, уточнил спикер. Он подчеркнул, что впервые с 2014 года депутаты "будут рассматривать профицитный бюджет". "Это бюджет новых возможностей развития страны", - считает Володин.

"Его доходная часть составит в будущем году 19 трлн 969,3 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом рост на 6,5%. Расходная часть - 18 трлн 37,2 млрд рублей. Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти 2 трлн рублей", - добавил глава нижней палаты парламента.

Володин отметил, что "при расчете бюджета учитывались макроэкономические параметры, такие как уровень инфляции". "Причем, необходимо подчеркнуть, растут именно несырьевые, ненефтегазовые доходы. В 2019 году их объем прогнозируется на уровне 11,671 трлн рублей, это на 16,3% больше, чем ожидается в 2018 году", - рассказал он.

В целом планируется, что в 2019 году объем внутреннего валового продукта страны составит 105 трлн 820 млрд рублей. Председатель Госдумы напомнил, что в 2017 году ВВП составлял немногим более 92 трлн рублей. "А в этом году ожидаемый размер ВВП - более 101 трлн рублей", - обратил внимание он.

Средства на президентские задачи

По словам Володина, в бюджете на трехлетний период "предусмотрены все необходимые средства по ключевым направлениям развития страны, которые определил в своем послании Федеральному собранию и в майском указе президент Владимир Путин". "Профицитный бюджет позволит направить средства также в Фонд национального благосостояния, выполнить все обязательства по индексации пенсий и других социальных выплат", - проинформировал он.

Так, на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019-2021 годах планируется выделить почти 319 млрд рублей (в 2019 году - 105,3 млрд рублей, в 2020 году - 105,3 млрд рублей, в 2021 году - 108,36 млрд рублей).

На госпрограмму "Развитие здравоохранения" в 2019 году планируется направить 504,2 млрд рублей (рост по сравнению с 2018 годом - 30,7%).

На госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ" - 177,4 млрд рублей (рост - 51,8%).

На госпрограмму "Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы" - 126,4 млрд рублей (рост - 18,1%).

На госпрограмму "Развитие науки и технологии" - 679,6 млрд рублей (рост - 261,5%).