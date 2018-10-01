Глава "Лукойла" рассчитывает на объективное решение ФАС по жалобе "Роснефти"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Лукойл" рассчитывает на объективное решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по жалобе "Роснефти" на высокие ставки на перевалку нефти на Варандейском терминале, сообщил президент "Лукойла" Вагит Алекперов в интервью газете "Ведомости".

По его словам, компания подала в ФАС документы, "обосновывающие цену" перевалки в Варандее. "Я надеюсь, что ФАС разберется и примет объективное решение", - заключил Алекперов.

Алекперов отметил, что в этом деле совпало несколько факторов: и смена собственников проекта разработки месторождений им. Требса и Титова, "и последующая ревизия контрактов, подписанных прежними акционерами, и возникло несогласие с ценой, которая складывается на перевалку-доставку продукции до рынка". "Судьба у Требса и Титова непростая, но мы настроены на развитие этого проекта <…> Мы всегда были договороспособны, поэтому уверены, что и здесь придем к общим условиям", - сказал он.

Алекперов подчеркнул, что портовая инфраструктура терминала - это сложный технологический проект, который был построен в арктических условиях. По его словам, "Лукойл" предлагал "Роснефти" несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе своп нефти Требса и Титова на Тимано-Печорское сырье. "Мы предлагали отдавать им нефть на узле учета Уса "Транснефти". Замещать нашу нефть нефтью Требса и Титова", - рассказал президент "Лукойла".

"Предложения были разные, например, привязать формулу цены перевалки к объему производства [на Требса и Титова], как это делается во всем мире, но их это тоже не устроило", - добавил Алекперов.

Развитие событий

ФАС на заседании 1 октября перенесла на 22 октября рассмотрение жалобы "Роснефти" на высокие ставки на перевалку нефти на Варандейском терминале, которые установил "Лукойл", из-за необходимости запросить дополнительные материалы. Ранее сообщалось, что подконтрольная "Роснефти" "Башнефть" обратилась с жалобой в ФАС в связи с высокими ставками на перевалку нефти на Варандейском терминале, которые установил "Лукойл".

Представитель "Роснефти" сообщил ТАСС, что компании "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" обратились в регуляторные органы с заявлением о рассмотрении вопроса об экономической обоснованности цены, установленной за перевалку нефти в терминале Варандей, который принадлежит "Лукойл". "Роснефть" отмечала, что эти действия направлены на защиту интересов всех акционеров "Башнефть-Полюс", в том числе и самого "Лукойла". По мнению нефтяной компании, "Башнефть-Полюс" должно являться центром прибыли для участников данного совместного предприятия.

По данным газеты РБК, "Роснефть" и "Лукойл" спорят о ставке перевалки через терминал Варандей в Арктике, принадлежащий "Лукойлу", с начала 2017 года. Это произошло после того, как "Роснефть" купила контрольный пакет "Башнефти" и стала партнером "Лукойла" в СП "Башнефть-Полюс", которое разрабатывает месторождения Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа.

Стоимость отгрузки крайне важна для "Роснефти", так как "Башнефть-Полюс" продает всю нефть трейдеру "Лукойла" Litasco по цене, из которой вычитается ставка на перевалку, отметили источники издания.

"Башнефть" и "Лукойл" совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 года, по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн тонн в год будет достигнута к 2020 году. "Башнефть" получила лицензию на месторождения в начале 2011 года за 18,5 млрд рублей. Тогда же для освоения месторождений было создано СП "Башнефть-Полюс", в котором "Лукойл", имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за $153 млн.