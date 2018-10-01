Глава МИД Мексики приветствовал торговое соглашение с США и Канадой

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Глава МИД Мексики Луис Видегарай приветствовал торговое соглашение (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), о заключении которого страна договорилась с США и Канадой. Соответствующее заявление министр сделал в понедельник, выступая на пресс-конференции со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем в Мадриде.

"Мы очень довольны", - отметил Видегарай. По его мнению, соглашение является "очень хорошим для региона", поскольку оно будет "способствовать развитию конкурентоспособности". "Мы твердо верим в Северную Америку как регион", - уточнил министр.

Ранее глава канадского МИД Христя Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в совместном заявлении объявили, что Канада, Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

По требованию президента США в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении НАФТА между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились об этом в августе.