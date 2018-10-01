Канада намерена добиваться отмены пошлин на экспорт алюминия и стали в США

ОТТАВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Канады намерено добиваться отмены пошлин на экспорт алюминия и стали в США. Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона сохранит таможенные пошлины на импортируемые из Канады и Мексики алюминий и сталь "до тех пор, пока Мексика и Канада не начнут справедливую и взаимную торговлю".

"Мы двигаемся вперед по вопросу отмены пошлин на сталь и алюминий. Это остается приоритетом для нас и для Мексики", - сказал он. "Американцы дали понять, что хотят работать над этим, мы продолжим обсуждать [этот вопрос]", - добавил Трюдо.

В воскресенье Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. С субботы в Оттаве проходили консультации по перезаключению NAFTA между Канадой и США. Американцы поставили условие канадцам, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение.

По требованию Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.

Также по инициативе Трампа США в последние несколько месяцев предприняли ряд существенных протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Канады и Мексики - ближайших экономических партнеров США.