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Колебания курса рубля
Обновлено 

Курс доллара опустился ниже 65 руб. впервые с 8 августа

Курс евро составил 75,27 руб.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в понедельник опустился на Московской бирже на 61 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 64,92 руб., свидетельствуют данные биржи.

В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 руб. 8 августа этого года.

Курс евро также снижается - на 22:15 мск он снизился на 83 копейки и составил 75,27 руб.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% - до $85,02 за баррель.

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