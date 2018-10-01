Курс доллара опустился ниже 65 руб. впервые с 8 августа

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в понедельник опустился на Московской бирже на 61 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 64,92 руб., свидетельствуют данные биржи.

В последний раз курс доллара находился ниже уровня 65 руб. 8 августа этого года.

Курс евро также снижается - на 22:15 мск он снизился на 83 копейки и составил 75,27 руб.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% - до $85,02 за баррель.