Subaru отзывает в Китае свыше 25 тыс. автомобилей из-за дефекта в двигателе

ШАНХАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Автопроизводитель Subaru отзывает с рынка Китая 25 641 автомобиль из-за производственных дефектов в конструкции двигателя. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.
Отзыв начнется 11 января и затронет ряд импортированных в Китай автомобилей Forester, XV и BRZ, собранных в 2012-2013 годах. В заявлении ведомства уточняется, что дефект касается клапанных пружин двигателя, которые из-за наличия некоторых примесей могут лопнуть. В результате существует опасность того, что двигатель выйдет из строя или заглохнет.
Subaru обязуется устранить все технические проблемы в дефектных двигателях и бесплатно заменить необходимые детали.
Ранее в воскресенье агентство "Синьхуа" сообщило, что автоконцерн Volvo отзовет с китайского рынка более 16,5 тыс. автомобилей из-за выявленного дефекта в модуле коммуникации автомобиля (VCM).