Возможный преемник Меркель назвал "Северный поток - 2" потенциальным рычагом давления

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Глава минздрава Германии Йенс Шпан, кандидат на должность главы Христианско-демократического союза (ХДС), считает, что "Северный поток - 2" - не только экономический, но и геостратегический проект, который может стать рычагом давления. С такими словами политик выступил в понедельник.

"Разумеется, этот проект является определенным рычагом [давления]", - цитирует газета Bild политика. По его словам, данный проект не должен реализовываться "без каких-либо условий". С его точки зрения, было бы важно направить российской стороне соответствующий сигнал.

На должность нынешнего председателя ХДС Ангелы Меркель претендуют три ключевых кандидата: генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и Шпан. Выборы пройдут на съезде христианских демократов 7-8 декабря в Гамбурге.

Крамп-Карренбауэр ранее выразила другую точку зрения относительно "Северного потока - 2". Она считает, что одна из возможностей разрядить ситуацию - регулировка объемов поставок через трубопровод, но не выход немецких компаний из проекта.

Правительство Германии ранее неоднократно выступало за продолжение строительства трубопровода.